Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 'de Altay Bayındır, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 3 puanı alamadıkları için mutsuz olduklarını aktaran milli kaleci, şu ifadeleri kullandı:

'Biz Fenerbahçe oyuncusuyuz, bunun bilincindeyiz'

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Biz Fenerbahçe oyuncusuyuz, bunun bilincindeyiz. 3 puanı alamadığımız için mutsuzuz. Bundan sonrası için gerekli dersleri alıp yolumuza devam edeceğiz. Herkes, nerede olduğunun bilincinde. İyi bir hocamız var. O da her şeyin bilincinde. İnşallah bundan sonra alacağımız sonuçlarda başarılı oluruz."







