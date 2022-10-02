Beşiktaş-Fenerbahçe | Altay Bayındır: 3 puanı alamadığımız için mutsuzuz
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu ve 3 puanı alamadıkları için mutsuz olduklarını aktardı.
Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 'de Altay Bayındır, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 3 puanı alamadıkları için mutsuz olduklarını aktaran milli kaleci, şu ifadeleri kullandı:
'Biz Fenerbahçe oyuncusuyuz, bunun bilincindeyiz'
"Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Biz Fenerbahçe oyuncusuyuz, bunun bilincindeyiz. 3 puanı alamadığımız için mutsuzuz. Bundan sonrası için gerekli dersleri alıp yolumuza devam edeceğiz. Herkes, nerede olduğunun bilincinde. İyi bir hocamız var. O da her şeyin bilincinde. İnşallah bundan sonra alacağımız sonuçlarda başarılı oluruz."