Beşiktaş Fatih Öztürk ile anlaştı!

Beşiktaş için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı takım ligde ikincilik savaşı verirken yönetimin gelecek sezon için çalışmalara başladığı gelen bilgiler arasında.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki tecrübeli kalecinin Beşiktaş'a çok yakın olduğu ve sezon sonunda imza atacağı öne sürüldü. Trabzonspor'da forma giydikten sonra 4 sezondur Akhisar için ter döken Fatih geçen sezon Akhisar forması altında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırma başarısını gösterdi.

Tecrübeli kaleci 24 Şubat'ta Akhisar'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kulübü taarfından kadro dışı bırakılmıştı.

Kaynak: Takvim