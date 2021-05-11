Beşiktaş, Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başladı. Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2’ye düşüren siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Süper Lig’deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12’şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9’uncu basamağında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin

Yedekler: Utku, Emre, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Dorukhan, Mensah

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech

Yedekler: Yavuz, Koray, Mevlüt, Efe, Muhammed Egemen, Salibur, Aksel, Serhat, Lens, Castro

Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş’ın bu sezon Vodafone Arena’daki son maçı olacak. Vodafone Park’ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe’de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı.

Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor’u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Sakat oyuncuların yanı sıra, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson da yarınki mücadelede görev yapamadı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza’nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.