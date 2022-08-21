Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında bu akşam sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak.

VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklmaya göre Özgüç Türkalp VAR olarak bu maçta görev yapacak.

Cenk Tosun dönüyor

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi.

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.

5 eksik var

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak.

Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük’te Samed Onur dışında eksik yok.