Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı iddaa oranları

Kayserispor'u 90+6'da Rachid Ghezzal'le geçerek sezona başlayan Beşiktaş , geçen hafta yarım saat içinde 3-0'ı bulduğu maçta Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekipte Welinton, Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal sakat. Ghezzal, Alanya deplasmanında ikinci yarıya çıkamamıştı; Fatih Karagümrük karşısında da oynayamayacak... İstanbulspor'dan transfer edilen genç stoper Emrecan Uzunhan cezalı. Alanyaspor maçında 40 dakika dolmadan çift sarı kartla oyundan atılmıştı. TD Valerien Ismael'in "Necip Uysal & Romain Saiss" ikilisiyle maça başlaması bekleniyor. Ghezzal'in yokluğunda da hücum kanatlarında Jackson Muleka ile Kevin N'Koudou forma giyecek. Gole en yakın isim Wout Weghorst olacak. Orta sahada, geçen hafta olduğu gibi "Berkay Vardar, Gedson Fernandes & Salih Uçan" izleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İDDAA ORANLARI!

Volkan Demirel sonrası Andrea Pirlo ile yeni sezona giren Fatih Karagümrük, Alanyaspor'a 4-2 kaybederek Süper Lig'e başlamıştı. Emre Mor'u Fenerbahçe 'ye, Aleksandar Pesic'i Kızılyıldız'a sattılar. İki oyuncu geçen sezon toplam 19 gol (5 + 14) atmıştı. Jure Balkovec (sol bek), Lucas Biglia (orta saha) ve Ervin Zukanovic (stoper) gibi önemli isimler de başka takımlara bedelsiz olarak gitti. Geçen haftayı ligde "bay" geçtiler, Efe Tatlı dışında takımda göze çarpan bir eksik yok... Hücuma Colin-Kazim Richards ve Mbaye Diagne takviyeleri yapıldı. Orta alana Magomed Ozdoev ve Otabek Shukurov geldi. Frosinone'den Matteo Ricci kiralandı; Galatasaray 'dan Emir Tintiş, Fenerbahçe'den Efecan Mızrakçı gibi genç yetenekler kadroya katıldı. Elde Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Caner Erkin, Fabio Borini ve Emiliano Viviano gibi tecrübeli isimler de bulunuyor...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş sahasında oynadığı son 12 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (6 galibiyet - 5 beraberlik)

- Fatih Karagümrük geçen 2 sezonda İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 maçın 6'sında sahadan yenilmeden ayrıldı. (4G 2B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %62'lik kesim kritik eksiklerine rağmen saha ve seyirci avantajı bulunan siyah-beyazlıların 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.