Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışma sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan futbolcular, Valentin Rosier’in doğum gününü Brezilya usulü yumurta ve unla kutladılar.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (20 Ağustos) saat 17.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.