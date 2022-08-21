Süper Lig'de 3. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün en önemli maçında Beşiktaş sahasında Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadelen eden ve rakibiyle 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar Karagümrük'ü yenerek taraftarı önünde moral bulmak istiyor. İlk hafta Alanyaspor'a yenilen ve ikinci haftayı bay geçen Karagümrük ise Pirlo önderliğinde zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

Beşiktaş - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta bu akşam saat 21.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Necip, Masuaku, Kenan, Salih, Berkay, Gedson, N’Koudou, Weghorst

Fatih Karagümrük: Viviano, Caner, Emir, Burak, Biraschi, Jimmy, Ricci, Levent, Borini, A.Musa, M.Diagne

Beşiktaş'ta beş eksik

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında olmayacak.

Ghezzal yerine Kenan Karaman!

Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’ın olmayışı canları sıktı. Cezayirli futbolcunun yerine kimin oynayacağı merak konusuydu. Valerien Ismael, sağ kanatta Kenan Karaman’ı denedi ve olumlu sonuç aldı. Ismael, bu bölgeyi Kenan Karaman’a emanet etti.

Cenk Tosun dönüyor

Beşiktaş’ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun’un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk, görev verilmesi halinde bugünkü maçta forma giyebilecek.