Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı (CANLI)
Süper Lig'in 41. haftasına 81 puanla lider giren Beşiktaş'ın konuğu Fatih Karagümrük... Galatasaray derbisinden yaralı çıkan Beşiktaş, Karagümrük'ü yenerek, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etmenin hesapları içinde. Fatih Karagümrük ise Vodafone Park'ta sürpriz peşinde. Ali Palabıyık'ın yönettiği Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
Geçen hafta Galatasaray derbisini kaybeden ancak Süper Lig'in 41. haftasında lider giren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde son iki haftaya girilirken şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Siyah Beyazlılar, sahasında kazanarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş'ın kalan iki maçta 4 puan kazanması şampiyonluğuna yetecek. Ligde kalan maçlarda iddiası kalmayan Fatih Karagümrük ise prestij maçında lider Beşiktaş'ı devirmeye çalışıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
2' Beşiktaş etkili başladı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Ljajic'in şutu kaleci Viviano'da kaldı.
5' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.
6' Rachid Ghezzal, sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan ceza sahasına ortasını yaptı, araya yine Karagümrük savunması girdi.
6' Ghezzal'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top N'Kouodu'nun önünde kaldı. N'Koudou'nun şutunda Viviano topu iki hamlede kontrol etti.
9' N'Koudou'nun pasıyla Ljajic ceza sahasının solunda topla buluştu. Sırp futbolcu, şut açısını bulmak isterken araya giren savunma tehlikeyi önledi.
13' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamadı.
22' Beşiktaş, tehlikeli geldi. Ghezzal'ın pasında topla buluşan N'Koudou, sol çaprazdan şutunu attı. Viviano'yu geçen top, az farkla auta çıktı.
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük ilk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin
Yedekler: Utku, Emre, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Dorukhan, Mensah
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech
Yedekler: Yavuz, Koray, Mevlüt, Efe, Muhammed Egemen, Salibur, Aksel, Serhat, Lens, Castro
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan ve beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.