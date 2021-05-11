Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı (CANLI)

Geçen hafta Galatasaray derbisini kaybeden ancak Süper Lig'in 41. haftasında lider giren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde son iki haftaya girilirken şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Siyah Beyazlılar, sahasında kazanarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş'ın kalan iki maçta 4 puan kazanması şampiyonluğuna yetecek. Ligde kalan maçlarda iddiası kalmayan Fatih Karagümrük ise prestij maçında lider Beşiktaş'ı devirmeye çalışıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Beşiktaş etkili başladı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Ljajic'in şutu kaleci Viviano'da kaldı.

5' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

6' Rachid Ghezzal, sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan ceza sahasına ortasını yaptı, araya yine Karagümrük savunması girdi.

6' Ghezzal'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top N'Kouodu'nun önünde kaldı. N'Koudou'nun şutunda Viviano topu iki hamlede kontrol etti.

9' N'Koudou'nun pasıyla Ljajic ceza sahasının solunda topla buluştu. Sırp futbolcu, şut açısını bulmak isterken araya giren savunma tehlikeyi önledi.

13' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamadı.

22' Beşiktaş, tehlikeli geldi. Ghezzal'ın pasında topla buluşan N'Koudou, sol çaprazdan şutunu attı. Viviano'yu geçen top, az farkla auta çıktı.

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Beşiktaş - Fatih Karagümrük ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin

Yedekler: Utku, Emre, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Dorukhan, Mensah

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech

Yedekler: Yavuz, Koray, Mevlüt, Efe, Muhammed Egemen, Salibur, Aksel, Serhat, Lens, Castro

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan ve beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.