Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti, kavga çıktı!

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Bertolacci ve 80. dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 55. dakikada Ghezzal'den geldi.

Temposu bir dakika olsun düşmeyen maçın son düdüğünün çalmasıyla tansiyon yükseldi. Saha içindeki gerginlik bitmedi, iki takım futbolcuları soyunma odasına giderken birbirine girdi. Teknik heyetlerin de araya girmesiyle büyüyen tartışmayı güvenlik ekibi güçlükle önledi.







