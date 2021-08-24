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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Vodafone Park’ta Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

24 Ağustos 2021, Salı 11:18 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş , Süper Lig ’in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Vodafone Park’ta Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunuldu.

Bilet Fiyatları

1. Kategori: 330TL

2. Kategori: 300TL

3. Kategori: 260TL

4. Kategori: 250TL

5. Kategori: 215TL

6. Kategori: 195TL

7. Kategori: 140TL

8. Kategori: 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL

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