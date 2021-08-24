Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş , Süper Lig ’in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Vodafone Park’ta Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın biletleri, 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunuldu.
Bilet Fiyatları
1. Kategori: 330TL
2. Kategori: 300TL
3. Kategori: 260TL
4. Kategori: 250TL
5. Kategori: 215TL
6. Kategori: 195TL
7. Kategori: 140TL
8. Kategori: 130TL
VIP 100: 850TL
VIP 101 – 126: 750TL
1903 A-E: 950TL
1903 B-D: 1050TL
1903 C: 1100TL