Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı sonucu: 1-1

Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş'le yeni bir maceraya başlayan Beşiktaş , Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarını oynamaya devam ediyor... Geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'la Vodafone Park'ta karşılaşan Kara Kartal, Sarı-Siyahlılar'ı 4-0 devirmişti. Beşiktaş bugün de Süper Lig 'in bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'le karşılaştı.

Kazım'dan şık gol

As 11'ine yakın bir kadroyla sahaya çıkan Kara Kartal mücadeleye çok iyi başlayamadı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri ise karşılaşmaya hızlı girdi. Aranılan gol ise 33. dakikada Kırmızı-Siyahlılar'ın tecrübeli yıldızı Colin Kazım'dan geldi. 36 yaşındaki futbolcu ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez çektiği sert şutta şık bir gole imza attı.

Yeni transfer attı

İkinci devrede ise bu gole karşılık 85'te geldi. Beşiktaş'ın sezon başındaki transferlerinden Kerem Atakan Kesgin'in golüyle mücadele 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

GOL!

33' Kazım sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez çok sert vurdu ve kaleci Ersin'i avladı. Karagümrük şık bir golle 1-0 öne geçiyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

85' Kerem Atakan Kesgin golü attı, skoru 1-1'e getirdi.

Mücadele sona erdi.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku, Berkay, Redmond, Gedson, Dele, Muleka, Cenk.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Efecan, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ricci, Samed, Burak, Ozdoev, Kazım, Borini.