Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş'le yeni bir maceraya başlayan Beşiktaş , Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarını oynamaya devam ediyor... Geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'la Vodafone Park'ta karşılaşan Kara Kartal, Sarı-Siyahlılar'ı 4-0 devirmişti. Beşiktaş bugün de Süper Lig 'in bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı S Sport 2'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 19.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

İstanbulspor'u 4-0'la geçti

Siyah-Beyazlılar, Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. 23'te Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Redmond, içeriye doğru kat ettikten sonra Muleka ile duvar pası yaptı. Redmond'un ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta İstanbulspor savunmasına çarpan top kaleci Jensen'i de yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0. 46'da Beşiktaş penaltı kazandı. Redmond'un pasıyla ceza sahasına giren Muleka, Melih'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Jensen ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-0.

Muleka'nın asisti...

48'inci dakikada Dele Alli'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında müsait durumdaki Kerem Atakan Kesgin'in ayak içi vuruşunda top ağlara gitti: 3-0. 51'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Tayfur'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muleka, sol tarafta müsait durumdaki Dele Alli'yi goldü. Alli'nin plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Üç futbolcu alkış topladı

Beşiktaş’ın İstanbulspor ile oynadığı mücadelede 3 futbolcu gösterdiği performansla Şenol Güneş’in beğenisini kazandı. Siyah-Beyazlılar’ın Vodafone Park’ta oynadığı ve 4-0 galip geldiği hazırlık karşılaşmasında gollerden birini atan Cenk Tosun, takımın en etkili ismiydi. Dele Alli, 80 dakika görev yapıp 1 gol attığı müsabakada gelecek için umut verdi. 2 asistle oynayan Jackson Muleka da Şenol Güneş’li dönemde yeni bir başlangıç için ışık verdi.