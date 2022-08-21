Beşiktaş - Fatih Karagümrük (CANLI)
Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadelen eden ve rakibiyle 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar Karagümrük'ü yenerek taraftarı önünde moral bulmak istiyor. İlk hafta Alanyaspor'a yenilen ve ikinci haftayı bay geçen Karagümrük ise Pirlo önderliğinde zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Maçta ilk düdük çaldı.
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün en önemli maçında Beşiktaş sahasında Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadelen eden ve rakibiyle 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar Karagümrük'ü yenerek taraftarı önünde moral bulmak istiyor. İlk hafta Alanyaspor'a yenilen ve ikinci haftayı bay geçen Karagümrük ise Pirlo önderliğinde zorlu deplasmanda galibiyet arıyor.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 11'leri
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Necip, Masuaku, Salih, Berkay, Gedson, Muleka, N’Koudou, Weghorst
Fatih Karagümrük: Viviano, Levent Mercan, Biraschi, Dresevic, Burak, Caner, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne
Beşiktaş - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Vodafone Park'ta bu akşam saat 21.45'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...