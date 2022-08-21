Beşiktaş - Fatih Karagümrük (CANLI)

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün en önemli maçında Beşiktaş sahasında Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadelen eden ve rakibiyle 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar Karagümrük'ü yenerek taraftarı önünde moral bulmak istiyor. İlk hafta Alanyaspor'a yenilen ve ikinci haftayı bay geçen Karagümrük ise Pirlo önderliğinde zorlu deplasmanda galibiyet arıyor.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Necip, Masuaku, Salih, Berkay, Gedson, Muleka, N’Koudou, Weghorst

Fatih Karagümrük: Viviano, Levent Mercan, Biraschi, Dresevic, Burak, Caner, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne

Beşiktaş - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta bu akşam saat 21.45'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



