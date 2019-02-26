Beşiktaş farka giderken havlu attı

Siyah-Beyazlılar, kendi evindeki maçta Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçerken, liderlik hesapları yapmaya başlamıştı. Ancak Sarı-Lacivertli takımın ikinci yarıda üst üste attığı goller tüm planları bozdu. Beşiktaş, kaybedilen 2 puanla beraber, zirveden iyice uzaklaştı. Bitime 11 hafta kala lider Başakşehir’in 11, ikinci Galatasaray’ın da 5 puan gerisinde kalan Kara Kartal, şampiyonluk şansını bir anlamda mucizelere bıraktı.

Kazansa ilk olacaktı

Beşiktaş dün akşam gülen tarafta yer alsaydı, bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanmış olacaktı. Siyah-Beyazlılar böylece galibiyet serisine Bu de ara vermiş oldu.