Beşiktaş Fabian Ernst ile imzaladı!

Beşiktaş, yurtdışı futbol ve altyapı okullarının organizasyonu kapsamında eski oyuncusu Fabian Ernst ile anlaştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fabian Ernst'in açıklamaları şöyle;

Ernst bizim ailemizin bir parçası. Güzel bir iş birliği için Fabian Ernst'le birlikteyiz. Kendisi, Beşiktaş'ta çok önemli işler başardı. Fabian, futbolu bıraktıktan sonra altyapıların içinde kaldı. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde Fabian'la birlikte spor okulları açacağız. Danimarka’da da bir kulübün sahibi. Oralardan yetiştirdiğimiz oyuncuları A Takım'a yükseltmek istiyoruz. Mesela, kulübümüzü temsil edecek ahlaklı oyuncular yetiştirmek. Fabian kendine iyi bakıyor, çok diri. Biraz idman yapsa orta sahaya alırız. Fabian'ın henüz bize teklif ettiği bir futbolcu yok. Daha yeni başlıyoruz. Hepimiz adına hayırlı olsun. İnşallah Beşiktaş’a faydalı gençler yetiştiririz. Ülkemizi ve kulübümüzü temsil eden ahlaklı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Fabian Ernst bizim ailemizin bir parçası olarak kaldı. Beşiktaş'la böyle bir iş birliği yaptığı için Fabian'a teşekkür ediyorum. Genç futbolcularımızın kendilerini daha çok geliştirmeleri lazım. Vodafone Park'ta oynamak zordur. Abdullah Hoca ve ekibi genç oyuncularımızı çok övüyordu, dünkü maçta hepsini yakından izlemek istedim. Gerçekten altyapımızda çok kıymetli isimler var

Fabian Ernst: "Beşiktaş'a, bana bu projeyi gerçekleştirme şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Hannover'de bir futbol okulum var. Beşiktaş, Avrupa'da bu konuda yaygın olmadığı için bu projeyi üstlenmek istiyorum. Almanca konuşan ülkelerde, ciddi bir antrenör havuzumuz var. Yıllardır olan tecrübemizle birlikte Beşiktaş'ın kültürüne yakışacak şekilde eğitim sağlayacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş’a yakışan oyuncular yetiştireceğiz. Ben Beşiktaş'tan hiç gitmedim. Kalbim hep buradaydı