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Beşiktaş evinde rakipsiz

Vodafone Park’ta bu akşam Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu sezon iç sahada topladığı 34 puanla ligin en başarılı takımı konumunda. Kara Kartal, derbiyi de kayıpsız geçip başarılı görüntüsünü sürdürmek istiyor.

21 Mart 2021, Pazar 00:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş evinde rakipsiz

Süper Lig’de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç sahadaki performansıyla sezonun en başarılı takımı konumunda. Sezon başında iç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı. Kartal, iç sahada yaptığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda hanesine 34 puan yazdıran Siyah-Beyazlılar, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Eski yıldız futbolcusu Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.


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