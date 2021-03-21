Beşiktaş evinde rakipsiz

Süper Lig’de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç sahadaki performansıyla sezonun en başarılı takımı konumunda. Sezon başında iç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı. Kartal, iç sahada yaptığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda hanesine 34 puan yazdıran Siyah-Beyazlılar, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Eski yıldız futbolcusu Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.



