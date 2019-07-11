Beşiktaş Esports’un yeni CEO’su Aras Şenyüz

Daha önce Netmarble EMEA CEO’luğunu yürüten isim Beşiktaş Esports adı altında kariyerine devam edecek. Bu birlikteliği Beşiktaş Esports sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Beşiktaş Esports’un yaptığı duyuru şu şekilde:

“Başarıya emin adımlarla ulaşmak ve Dünya’nın sayılı espor organizasyonlarından biri olmak için sadece oyuncu kadromuzu değil, yönetim ekibimizi de güçlendiriyoruz! Daha önce Netmarble EMEA CEO’luğu yürüten Aras Şenyüz, Beşiktaş Esports’un yeni CEO’su oldu. Hoş geldin!”





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