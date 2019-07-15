Bu hafta lige damga vuran takımlardan biri olan Beşiktaş Esports, 6. haftanın ilk gününde Galakticos’u, ikinci gününde ise ligin iddialı ekiplerinden olan Galatasaray Espor’u yenerek haftayı ikide iki ile kapatmıştı. Bu zafer mutluluğunun ardından bugün iki ayrılık haberi Beşiktaş Esports cephesinden geldi.

Smoke’un kariyeri üzerine İlk olarak, mevsim başı takıma alınan üst koridor oyuncusu Smoke ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Smoke, profesyonel espor kariyerine ATLAS eSports takımında başladı. Ardından Oyun Hizmetleri takımıyla anlaşan Smoke, ligde yer alan takımlardan olan Galatasaray Espor üst koridoru Broken Blade’in ceza alması sonucu takımının ve kendi isteğiyle beraber bir süreliğine Galatasaray Espor ekibine katıldı.

Galatasaray Espor’dan geri döndükten sonra Çilekler ile anlaşan genç üst koridor takımıyla birlikte Şampiyonluk Ligi’ne çıkma başarısı göstermesine rağmen diğer mevsim ligden düştü. Çilekler’de iki mevsim geçiren oyuncu ardından eski takımı Oyun Hizmetleri’ne geri döndü burada da Şampiyonluk Ligi elemelerine kadar yükselme başarısı gösterdi. 2019 Kış Mevsiminde Galatasaray Espor ile anlaşan Smoke, Galatasaray’ın Akademi takımında yer almaya başladı. Akademi Liginde 15, Şampiyonluk Liginde 2 maça çıkan oyuncu, Galatasaray Espor forması ile vadide toplam 17 maça çıktı.

Kış Mevsimi sonu Galatasaray Espor ile sözleşmesi sona eren Smoke, Beşiktaş Esports ile anlaştı. Beşiktaş Esports’da takımın bir diğer üst koridor oyuncusu ile değişmeli oynamayı kabul eden Smoke, tecrübesinden dolayı lig başında vadide yer aldı. Yaz Mevsiminde Şampiyonluk Liginde 3 maça çıkan Smoke, gösterdiği performansından dolayı yedeğe çekilerek Akademi Liginde oynatılmaya karar verildi. Akademi Liginde de 8 maça çıkan genç üst koridor ligde istenilen performansı veremeyince takımıyla yollarını ayırdı.

Beşiktaş Esports, Smoke ile yolları ayırdıktan sonra takımın asistan koçu ve Akademi Ligi sorumlusu olan Maurockafer ile yolları ayırdı. Ayrılığın nedeni belli olmamasıyla birlikte Maurockafer uzun bir süre sektörde yer almayacağını ve takım tekliflerine kapalı olduğunu duyurdu.

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