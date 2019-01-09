Son zamanlarda yaptığı yatırımlarla mücadele ettiği oyun sayısını arttıran ve marka değerini yükselten Beşiktaş Esports‘ta bir ayrılık gerçekleşti. 27 yaşındaki Rusyalı oyuncu Ksenia “vilga” Kluenkova, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Deneyimli oyuncu, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş forması altında sadece bir tane online turnuvaya katılabilen vilga, hedefinin bir major turnuvası kazanmak olduğunu belirtti. Bu ayrılığın ardından Beşiktaş’ın kadrosu ise şöyle:

Zainab “zAAz” Turkie

Petra “Petra” Stoker

Anastasia “kr4sylya” Khlobystina

Julia “juliano” Kiran

Kaynak: Playerbros