Beşiktaş Esports Valorant takımını duyurdu

Beşiktaş Esports, 30 Ekim günü yakında Valorant takımı kadrosunu açıklayacağını söyleyerek Valorant takımını duyurdu. Hiç zaman kaybetmeden yine aynı günün gecesi Beşiktaş Esports hayranlarıyla Valorant takımı kadrosunun detaylarını paylaştı. Beşiktaş Esports’un Valorant takımını diğerlerinden ayıran özellik ise dünyada geleneksel bir spor kulübü tarafından kurulan ilk Valorant takımı olması. Organizasyon, takım kadrosunu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı.
Takımın kadrosu şu şekilde:
Kaptan ve düellocu: Yasin “nisay” Gök
Kontrol uzmanı: Tuğkan “TugkanZ” Özgün
Öncü: Berk Deniz “ARGENT” Özdamar
Kontrol uzmanı: Burak “Foiz” Baz
Gözcü: Mehmet “tmhmMM” Yıldırım
Koç: Sofu
Takım sorumlusu: makocHe