Beşiktaş Esports Valorant takımını duyurdu

Beşiktaş Esports, 30 Ekim günü yakında Valorant takımı kadrosunu açıklayacağını söyleyerek Valorant takımını duyurdu. Hiç zaman kaybetmeden yine aynı günün gecesi Beşiktaş Esports hayranlarıyla Valorant takımı kadrosunun detaylarını paylaştı. Beşiktaş Esports’un Valorant takımını diğerlerinden ayıran özellik ise dünyada geleneksel bir spor kulübü tarafından kurulan ilk Valorant takımı olması. Organizasyon, takım kadrosunu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Takımın kadrosu şu şekilde:

Kaptan ve düellocu: Yasin “nisay” Gök

Kontrol uzmanı: Tuğkan “TugkanZ” Özgün

Öncü: Berk Deniz “ARGENT” Özdamar

Kontrol uzmanı: Burak “Foiz” Baz

Gözcü: Mehmet “tmhmMM” Yıldırım

Koç: Sofu

Takım sorumlusu: makocHe