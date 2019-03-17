Beşiktaş Esports play-off şansını sürdürüyor!

Maçın sonunu getiren takım savaşında, Kadim Ejderi için nehrin alt tarafında toplanan Beşiktaş ekibi, yalnız yakaladıkları GBM(Karthus)’in üzerine yoğunlaştı ve takım savaşının sonunda Mayhem’in yaptığı hamle ile galip gelmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte, Beşiktaş play-off şansını sürdürmeye devam etti.

Beşiktaş Esports maça as kadrosu yerine akademi takımından oyuncularla çıktı. Kadroda sadece eski isimlerden HolyPhoenix’i tutan ekip, diğer rolleri genç oyunculara bıraktı. HolyPhoenix’in adeta bir tamamlayıcı görevini üstlendiği maçta, Siyah-beyazlar daha önce hiç olmadığı kadar başarılı bir oyun sergiledi.

Beşiktaş’ın kaderini derbi belirleyecek!

Beşiktaş’ın ligin son mücadelesini vereceği rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe şu anda averaj farkıyla birinci sırayı elinde tutuyor. Beşiktaş’ın play-off mücadelesi için ter dökeceği derbide, Fenerbahçe kulübü ise birinciliği elinde tutmak için mücadele ediyor olacak. Maç bugün saat 14:00’da başlayacak. (Playerbros)