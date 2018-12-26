Mobil espor sektörü son dönemde hızlı bir büyüme içerisinde. İlk espor takımı kuran Türk spor kulübü olan Beşiktaş Esports da bunun farkında. Ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile Clash Royale oyunu için oyuncu arandığını söylendi.

Dileyen herkes bu seçmelere katılabiliyor. Koç, analist ve oyuncu olarak seçimler yapılacakken, başvurular bir site üzerinden gerçekleştiriliyor. Takımın istediği bazı bilgileri de girdikten sonra başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz. 31 Aralık tarihine kadar açık olacak başvurular devam edecek.

Başvuru soruları ile ekip, profesyonel espor geçmişinizi ve oyun içi bilgilerinizi soruyor. Ancak başvuru yapmak için espor geçmişinizin olması gerekmiyor. Oyunda gerçekten iyi olan ve bunu oyun içi istatistikleriyle de kanıtlayabilecek herkes başvuru yapabilir.

Beşiktaş Esports Clash Royale takımına başvuru yapmak için tıklayınız.