Beşiktaş Esports, LoL takımına menajer, koç ve analist arıyor

VF Şampiyonluk Ligi’nde istediğini alamayan Beşiktaş Esports, çözümü farklı yollarda deniyor. Ekip takıma yeni menajer, koç ve analist arıyor.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile kadroya yeni ekip arkadaşları aradıklarını belirten Beşiktaş, idari kadrosunu güçlendirmek istiyor. Google Form üzerinden yapılan başvurularda kişisel bilgilerinizin yanı sıra İngilizce seviyeniz, tecrübeniz, referanslarınız ve sosyal medya hesaplarınızın bilgileri isteniyor. Ayrıca analist pozisyonu için başvuranlar için geçtiğimiz LCS’te geçtiğimiz dönem oynanan bir maçın detaylı analizini yapmaları isteniyor.

Özellikle oyunculuk yerine esporun mutfağında yer almak isteyenler için büyük bir fırsat olan bu ilana buradan başvurabilirsiniz. Ben bu takımı yönetirim, maçları ve rakipleri benden iyi analiz eden yok, oyuncularla iletişimi sağlayabilirim diyen herkes ilana başvurabiliyor. Ancak takımın yabancı oyuncuları göz önüne alındığında İngilizce seviyesinin yeterliliği de seçim aşamasında önemli bir etken olacak gibi duruyor.

Lige büyük umutlarla ve transferlerle başlayan Beşiktaş Esports, beklenilenden çok uzak bir performans sergiledi. Kötü performansın ardından kadro değişikliğine de giden ekip, ormancısı Gilius ile yolları ayırıp Seonghwan ile anlaşmıştı. Ayrıca destek rolünde de Korpse ile yollarını ayıran ekip, onun yerine Farfetch’i transfer etmişti. Ancak beklenilen performans yine gelmeyince son çare olarak akademi takımından oyuncularla vadiye inen Beşiktaş, bu sefer gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etmeyi başarmıştı.

Player Bros