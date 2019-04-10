Beşiktaş Esports başarılı oyuncu swooN ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Esports daha önce 1907 Fenerbahçe ve şu anda Oyun Hizmetleri forması giyen Hakan “swooN” Demirel ile anlaşmaya vardı.

Zula Süper Lig 3. Sezon başlangıcında Oyun Hizmetlerine katılan swooN, takımı ile TESFED Zula Türkiye Kupasında üçüncü olmayı başarmıştı.

Son iki haftaya girilirken Oyun Hizmetleri 23 puanla lider 1907 Fenerbahçe’nin 14 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. swooN 8. Haftaya kadar iki defa haftanın beşlisine seçilirken, bir defa ise 1907 Fenerbahçe karşısında 28 öldürme, 5 asist ve 26 ölüm ile maçın adamı olmayı başardı. (Playerbros)