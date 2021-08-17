Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, 2 yıldır süren sessizliğini bozdu. Orman, TGRT Haber'de Gökhan Dinç’in sorularını yanıtladı.

FİKRET ORMAN'DAN "PARALAR NEREDE" TEZAHÜRATINA YANIT

Gökhan Dinç: Normalde siz çok espirili bir kişiliksiniz dolayısıyla ben de espiri ile başlamak istiyorum röportaja. Herkesin merakla beklediği bir soru var. Paralar nerede başkan?

Fikret Orman: Bilmiyorum onu o algıyı yaratan o algı üzerine yaratanlara sormak lazım. Birincisi çok ayıp bir şey bu. Ben 2 sene evvel Ekim’de bırakmıştım. 2 sene geçti üzerinden. Yok işte ihbar hatları, yok rapor çıktı çıkıyor. Çıksın bu rapor. Herkes de bilsin, ben de bileyim, vatandaş da bilsin. Şimdi bu sürecin içerisinde bildiğim kadarıyla 6 seneden fazla şu andaki CEO’muz bizim CFO’muz. Şu anda Beşiktaş’ın CEO’su olan arkadaş o zaman finansmandan sorumlu genel müdür yardımcısı. Paraya o bakıyor. Onu da işe Ahmet bey aldı. Ahmet bey de hem finansmana bakıyor hem de icra kurulu başkanı. Bir şey varsa onlara sormak lazım. Maalesef ki bütün kamuoyunu böyle “paralar nerede” bilmem ne ile yönlendirerek hep algı. Hesaplar ortada, alınan oyuncular ortada. Ben bu zamana kadar 100 milyon Euro’nun üzerinde oyuncu satmışım. Beşiktaş 113 senelik tarihinde öyle bir gelir elde etmemiş. Biz marka değerini yükselterek oyuncu satmışız, gelir elde etmişiz, stat yapmışız. Şimdi hep böyle bir algı üzerine. Nerede? Sorun siz cevap versinler. Ben iktidarda değilim ki. Ne düşündüm o süreç içerisinde? Çok üzüldüm tabi ama onun büyük bir hikayesi var. Onun büyük hikayesini şimdi ortam müsait değil. Ortam müsait olduğu gün hem kamuoyuyla hem de bunun arkasındaki kişiler, kimler? Hepsini biliyorum ben. Kimler, neden, niçin? Kim bu halkanın içerisinde? Kim bu algıları yarattı? Bu algıları yaratan hesaplar kimler? Ben bıraktığım gün 2-3 bin tane hesap nasıl 1 günde kapandı? Hepsini ben biliyorum ama şu an ortam itibarıyla doğru bir zamanlama değil. Günü geldiği zaman onu bütün kamuoyu ile paylaşacağım. Onu kamuoyu ile paylaşmadan Allah benim canımı almayı nasip etmesin. Ben biliyorum herkes de bilecek.

"OPERASYONUN KRALI YAPILDI"

Gökhan Dinç: Birileri Beşiktaş ve sizin üzerinize bir operasyon yaptı diyebilir miyiz?

Fikret Orman: Operasyonun kralı var. Bizim üçüncü şampiyonluğun gitmesi. Onun içerisinde olanlar hepsini biliyorum. Kim nerede hangi ilişkiler? Günü geldiği zaman konuşacağız bunları. Türk ekonomisini yönetsin denilen bu maça çıkma, 10 sene şampiyon olma denilen cimri onu almayan bir başkanken 3 ay içerisinde paralar neredeye geldik. Nasıl oldu bu iş?

Gökhan Dinç: Ahmet Nur Çebi başkan göreve geldi ve hedefteki isim sizsiniz.

Fikret Orman: Çok enteresan. Ben Ahmet Nur Çebi ile 6,5 sene çalıştım. 6,5 sene içerisinde Ahmet beye çok saygı ve ilgi göstermişimdir. Hep Beşiktaş ile ilgisi vardı bilirdim ama Ben bıraktıktan sonra Ahmet Nur Çebi devam etsin. Benim açımdan bir sıkıntısı yok ki. İşin enteresanı şu andaki yönetimde olan arkadaşlar eskiden benim yönetimimde her gün bana gelirler “Başkanım bu senin altını kazıyor” ya uğraşmayın Ahmet bey yapmaz filan diyordum. Şimdi onları yönetim kuruluna almayınca beraber olup bana saldırıyorlar. Komedi komedi ilişkiler ama üzücü. Bu işler gelecek, geçecek. Şimdi ben seni kaç senedir tanıyorum.

Gökhan Dinç: 20 küsür.

Fikret Orman: Başkanlık yapıyorsun geliyor geçiyor. Bir görevde oluyorsun geliyor, geçiyor ama finalde yüz yüze bakıyorsun. Aynı yolda yürüyorsun, aynı ortamda karşılaşıyorsun. Değer mi bu kadar? Başkanlık isteyebilirsin ama bu kadar neden bu kadar kin ve nefret var ben bilemiyorum. Hiç de tahmin etmezdim.

Gökhan Dinç: Çok şaşırttı mı?

Fikret Orman: Çok şaşırttı ve üzdü beni. Neye üzüldüm? Verdiğim o kadar senelik değerlere üzüldüm.

Gökhan Dinç: Bazen hepimiz hata yapabiliyoruz. Yanlış insanlara yanlış değer verebiliyoruz.

Fikret Orman: Bir gün yaparsın ama 2 sene geçmiş. Her bir mevzu olduğu zaman algı üzerine başarı senaryoları kuruyor.

Gökhan Dinç: Ahmet Nur Çebi’ye yöneticiyken hiç mobbing yaptınız mı?

Fikret Orman: Hiç yapmadım. Asla yapmadım ama o senelerdir içinde biriktirmiş. Bizle beraberken böyle bir durum yoktu. Şenol hoca ile şampiyonluk röportajı yaparken Ahmet Nur Çebi de oradaydı. Ben iskemleye oturmadım Ahmet Nur Çebi’yi oturtturdum. Benden yaşça büyük saygı duyduğum birisi diye. Bizde hiç öyle bir ilişkimiz yoktu.

Gökhan Dinç: Ahmet Nur Çebi’yi seviyor musunuz başkan?

"AHMET NUR ÇEBİ'YE SELAM VERMEM"

Fikret Orman: Ahmet Nur Çebi ile olan duygusal ilişkimi kestim. Şimdi Ahmet Nur Çebi’yi yolda görsem selam vermem. Ben Ahmet Nur Çebi’ye hiçbir kötülük yapmadım. Hayatım boyunca Ahmet Nur Çebi’ye saygı göstermişimdir. Ben başkanım o benim yanımda çalışıyor ama hep el üstünde tutmuşumdur. Ağabey dedim.

Gökhan Dinç: Ahmet Nur Çebi’yi başarılı buluyor musunuz?

Fikret Orman: Ahmet Nur Çebi ile alakalı çok bir yorum yapmak istemem. Kızdığım için değil çünkü benimle alakalı bırakın övmeyi sadece bel altı vurmanın dışında bir şey görmediğim için övücü bir şey de söylemek istemiyorum. Açıkçası beğendiğim işler yaptıklarını da görüyorum. Geçen sene Aboubakar’ın maça çıkmayışında çok güzel yürüttüler süreci ve Beşiktaş’ı şampiyonluğa götüren süreç yaşandı. Başarılı işler yaptıkları konular var ama çok da methetmem çünkü bir tek beni tenkit ediyorlar. Başka bir şey yok. Benimle ilgili algı yaratıyorlar.

Gökhan Dinç: Pembe kar yağsa acaba Fikret Orman’dan bilebilirler mi?

Fikret Orman: Bilebilirler. Bu pandemiyi benim çıkarttığımı düşünebilirler.

Gökhan Dinç: Abdullah Avcı ile sözleşme yaparken Beşiktaş menfaatlerini göz ardı ettiğinizi düşünüyor musunuz?

Fikret Orman: Nasıl olabilir. Abdullah Avcı o günün en önemli hocası. Bugünün de en önemli hocalarından bir tanesi.

Gökhan Dinç: Sözleşmedeki detaylar neden böyle bir algıya sebebiyet veriyor?

"SERGEN HOCA BU SENE KAÇ PARAYA ÇALIŞIYOR?"

Fikret Orman: Abdullah Avcı bizimle 11 milyon TL’lik 3 senelik bir kontrat imzaladı. Geçen sene Sergen hoca kaç paraya çalıştı? Bu sene kaç paraya çalışıyor. 30 milyon TL. Sözleşmenin içerisinde bir cezai madde var mı? Yok. Bunu kamuoyunun bilmesi Abdullah hocanın da bunu açıklaması lazım. Benim Beşiktaş’ı karıştırmak gibi bir niyetim olmadığı için susuyorum, göğüslüyorum geçer diyorum ama geçmiyor.



