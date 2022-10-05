Beşiktaş Kulübü, eski başkanları Fikret Orman'a bir kez daha tazminat davası açtı. Ajansspor'da Atilla Türker imzasıyla yer alan haberde; Dolmabahçe'deki stat yenilenirken alınan 259 bin 891 metre boru ve 528 bin 297 adet ek malzemenin ödemesi yapılmasına rağmen kulübe teslim edilmediği ifade edildi.

Beşiktaş yönetimi, söz konusu belgelerle eski Başkan Fikret Orman aleyhine bir dava daha açarak tazminat talebinde bulundu. İddialar arasında mükerrer ödemeler olduğu da belirtildi.

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Fikret Orman'dan talep edilen tazminatın da "şimdilik" kaydı düşülerek 5 milyon 737 bin TL olduğu ve bu rakamın daha da artabileceği öğrenildi.

ORMAN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Eski başkan Fikret Orman'dan henüz iddialara yanıt gelmezken, Siyah-Beyazlılar daha önce de birçok farklı sebepten dolayı Fikret Orman'ı suçlamıştı.





Yine aynı haberde Ahmet Nur Çebi'nin son 10 yıllık tablonun kapsamlı bir şekilde incelenmesi için anlaştığı KPMG adlı bağımsız denetim şirketinin raporunda, 2009 ile 2019 yılları arasındaki dönemde 102 milyon 200 bin 434 Euro tutarında istisnai durum tespit edildiği bildirildi.



