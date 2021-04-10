Beşiktaş, Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı.

İdman, taktik programın ardından tam sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Erzurum’a giderek kampa girecek.