Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında bu akşam TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. Vodafone Park’ta 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Erzurum’da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden Siyah-Beyazlı ekip, iç sahada alacağı avantajlı bir galibiyetle tur atlayan taraf olmaya çalışacak.

Kartal, Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek. Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş; Kasımpaşa, Wolverhampton, Yeni Malatyaspor, Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.

Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. 90 dakika ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Erzurumspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Elneny, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut

Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatioğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba, İbrahim, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed, Oltan

Sadece 2 kulvar kaldı

Süper Lig’de geçen hafta Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından sıralamanın zirvesiyle arasındaki puan farkı 10’a yükselen Kara Kartal, şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı. UEFA Avrupa Ligi’nde de grup aşamalarında havlu atması sebebiyle 2 kulvarda yoluna devam eden Siyah-Beyazlılar, bu akşam Vodafone Park’ta taraftarı önünde Erzurumspor’u yenip yoluna devam etmeyi planlıyor.

Gözler Adem Ljajic'te

Türkiye Kupası’nda bu akşam, ‘ya tamam ya devam’ mücadelesine çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da bu mücadelede gözler, Adem Ljajic’te olacak. Son 16 turundaki ilk mücadelenin kadrosunda yer almayan yıldız futbolcunun bu akşamki rövanş karşılaşmasında ise ilk 11’de yer alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın Süper Lig’de geçen hafta Sivasspor’la oynadığı karşılaşmada takımın tek golünü kaydeden isim olan Ljajic’in, teknik ekip tarafından Erzurumspor maçına özel olarak hazırlandığı kaydedildi.

Ljajic’in idman performansından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu akşamki mücadele öncesinde takımı tecrübeli futbolcunun üzerine kurup oyuncusundan skor yönünden de takıma katkı yaparak tur biletini getirmesini istediği öğrenildi.