Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yendikten sonra Alanyaspor'a takılan Beşiktaş'ta Valentin Rosier cezalı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile birlikte koronavirüs karantinasında olan Utku Yuvakuran maç kadrosuna dahil edilmedi. TD Sergen Yalçın'ın kalede Ersin Destanoğlu'nu tercih etmesi beklense de, bu sezon forma giydiği 9 resmi maçta 14 gol yiyen ve sadece 1'inde kalesini gole kapatabilen Ersin'in yerine Emre Bilgin sürprizi görebiliriz. Orta sahada Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın, kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'in, hücum merkezinde Vincent Aboubakar'ın yeri muhtemelen değişmeyecektir.

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Mehmet Özdilek sonrası BB Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de henüz çare olabilmiş değil... Ligde gelen kötü sonuçlar sonrası Hüseyin Üneş başkanlığı bıraktı, Ömer Düzgün görevi devraldı. Çimşir ile Süper Lig'de çıktığı 3 maçı gol atamadan kaybeden Dadaşlar, kupada ise Esenler Erokspor karşısında farklı kazandı. Sezonun ilk 5 maçında harikalar yaratan Litvanyalı sol açık Arvydas Novikovas, ufak bir sakatlık geçirdikten sonra eskisi gibi geri dönemedi. Kupa maçlarındaki performansını lige yansıtamayan Emrah Başsan da Erzurumlu taraftarların en çok şey beklediği isimlerin başında geliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti, 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- BB Erzurumspor ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol atamadı. Gol atamadığı bu 4 maçın tamamını kaybetti!

- BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına konuk olduğu hiçbir maçı kazanamadı. (6 maç - 3B - 3M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu! %73'lük kesim iç sahada oynadığı son 3 lig maçını kazanan siyah-beyazlı ekibe güveniyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.