Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. Beşiktaş bu kez rövanşı kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Erzurumspor ise yakaladığı avantajı korumanın peşinde...

Beşiktaş - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canıl skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurum’da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Siyah-beyazlılar çıkış peşinde

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.