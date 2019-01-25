Şenol Güneş yönetiminde ikinci yarıya deplasmanda aldığı Akhisarspor galibiyeti ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. 29 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş rakibini yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlılarda Vida cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta oynanacak mücadele, bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Erzurumspor muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajiç, Lens, Burak

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Taylan, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Rashad Muhammed

Vida cezalı, Adriano dönüyor

Beşiktaş, yarınki mücadeleye Domagoj Vida’dan yoksun çıkacak.

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında

Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor’da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Gözler Burak Yılmaz’da olacak

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007’de Çaykur Rizespor’a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

Erzurumspor için final maçı

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Erzurumspor’da sakat veya cezalı isim bulunmuyor. Ligin son döneminde istediği sonuçları almakta zorlanan Mehmet Özdilek’in öğrencileri, son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 24 Kasım 2018’de Antalyaspor’u 1-0’lık skorla geçen Erzurum, sonrasında Bursa, Yeni Malatya ve Konya’ya kaybetti, Fenerbahçe ve Kayseri’yle de berabere kaldı.