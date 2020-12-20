Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlı takım Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 puan kaybettiği haftada rakibini yenerek avantajlı konuma geçmek istiyor. Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Valentin Rosier, bugünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamayacak. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic ve rahatsızlığı sebebiyle Utku Yuvakuran da bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Beşiktaş - Erzurumspor 11'ler...

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.

Erzurumspor: (Muhtemel) Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Kaan, Murat, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Aboubakar 11'deki yerine dönüyor!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu’yla oynadığı karşılaşmada dinlendirilen Vincent Aboubakar, bu akşamki Erzurumspor mücadelesiyle ilk 11’deki yerine dönecek. Siyah-Beyazlı formayla Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta 5 gollük performans sergileyerek takımın yaptığı çıkışta önemli bir paya sahip olan tecrübeli futbolcu, Vodafone Park’ta gollerine devam etmek için sahaya çıkacak. Takım çalışmalarında etkili futbolunu sürdüren başarılı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında yeni bir çıkış peşinde olan takımına bu hedefi doğrultusunda golleriyle destek olmaya çalışacak.

Gizli forvet Larin

Siyah-Beyazlı formayla 9 lig maçında attığı 6 golle krallık yarışında da ön sıralarda yer alan Aboubakar, bugünkü Erzurumspor mücadelesinde yine Cyle Larin’le birlikte görev yapacak. Mücadeleye kanat hattında başlayacak olan Kanadalı yıldız Larin, maç içerisinde sık sık ileriye çıkıp hem Aboubakar’a pozisyon yaratacak hem de takımın gizli forveti olarak gol peşinde olacak.

Beşiktaş evinde ilk peşinde!

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde önemli bir çıkışa imza atan Siyah-Beyazlılar, bu akşamki Erzurum mücadelesine ilk için çıkacak. Vodafone Park’ta oynadığı son 3 lig maçında; Yeni Malatya’yı 1- 0, Başakşehir’i 3-2 ve Kasımpaşa’yı da 2-0 yenerek 3’te 3 yapan Beşiktaş, bu akşam da Erzurum’u devirerek Sergen Yalçın döneminde iç sahada ilk kez 4’te 4’lük galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Beşiktaş'ta 4 eksik var!

Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Valentin Rosier, bugünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamayacak. Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gören Rosier, cezalı duruma düşmüştü. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic ve rahatsızlığı sebebiyle Utku Yuvakuran da bugünkü maçta forma giyemeyecek.



