Beşiktaş - Erzincanspor maçı canlı izle canlı yayın
Ligde 5’te 5 yapıp zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 3. Lig 1. Grup lideri Anagold 24 Erzincan’ı konuk etti. Beşiktaş - Erzincanspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de. Mücadele başladı.
Süper Lig’de başarılı bir görüntü sergileyen Siyah-Beyazlılar, Avrupa’nın ardından üçüncü cepheyi bugün açtı. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor’u konuk ediyor.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan’da oynanacak.
Mücadele başladı
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Maçın 11'leri
Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut
Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray
Beşiktaş - Erzincanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.45’te başladı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.