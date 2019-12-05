Beşiktaş - Erzincanspor maçı canlı izle canlı yayın

Ligde 5’te 5 yapıp zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 3. Lig 1. Grup lideri Anagold 24 Erzincan’ı konuk etti. Beşiktaş - Erzincanspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de. Mücadele başladı.

05 Aralık 2019, Perşembe 20:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Erzincanspor maçı canlı izle canlı yayın

Süper Lig’de başarılı bir görüntü sergileyen Siyah-Beyazlılar, Avrupa’nın ardından üçüncü cepheyi bugün açtı. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor’u konuk ediyor. 

Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan’da oynanacak.

Mücadele başladı

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Maçın 11'leri

Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

Beşiktaş - Erzincanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 

Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.45’te başladı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

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