Beşiktaş, Ertaç Özbir için devrede

Beşiktaş, E.Yeni Malatyaspor’un tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir’i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu transferde kaleci Tolga Zengin’i takasta kullanmak istiyor.

22 Ocak 2019, Salı 14:54
- A +
Beşiktaş, Ertaç Özbir için devrede

Süper Lig’in güçlü ekibi Beşiktaş, kaleci Ertaç Özbir’i transfer etmek için Evkur Yeni Malatyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, E.Yeni Malatyaspor’un tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir’i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu transferde kaleci Tolga Zengin’i takasta kullanmak istiyor ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakmıyor. Kaleci Ertaç Özbir’in transferi konusunda Beşiktaş yönetiminin hafta içerisinde Malatyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

Malatyaspor’un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir’in sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 1,87 metre boyundaki başarılı eldiven, bu sezon 6 karşılaşmada 540 dakika görev aldı. Sakatlığı dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Özbir, Malatyaspor’da 64 karşılaşmada forma giydi.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.