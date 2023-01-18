Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre dün oynanan Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşması ile sona erdi. Ligin ilk devresinde oynadığı 15 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Beşiktaş , son sırada yer alarak düşme tehlikesini ciddi şekilde hissetmeye başladı. 2 takımın ligden düşeceği sezon sonunda ligde kalabilmek adına en kötü ihtimalle 14'üncü sırada yer alması gereken siyah-beyazlı ekip, bu sırada yer alan Aliağa Petkim Spor'un 2 galibiyet gerisinde yer alıyor.

Siyah-Beyazlı ekibin bir diğer sıkıntısı da ikili averaj. Beşiktaş, ligde kalabilmek adına sezonun ikinci yarısında çekişme halinde olacağı Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Aliağa Petkim Spor ve Onvo Büyükçekmece Basketbol'a karşı ilk devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti. Manisa ekibine 7, Aliağa Petkim'e 14, Büyükçekmece Basketbol'a ise 13 sayı farkla kaybeden siyah-beyazlıların sezon sonunda bu takımlardan biriyle galibiyet sayısının eşit olması durumunda ikili averaja bakılacak olmasından dolayı ikinci yarıda bu maçlarda alacağı sonucun yanı sıra galibiyet durumunda aradaki fark da önemli duruma gelecek.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Igor Milicic'in göreve gelmesiyle birlikte transfer pazarında daha da aktif bir rol üstlenen siyah-beyazlı ekipte kadro sirkülasyonu ise sürüyor. Sezon ortasında Matt Coleman ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Furkan Haltalı'yı Anadolu Efes'e göndererek bu oyuncu yerine Egemen Güven ve Ömer Can İlyasoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar son olarak ise Gediminas Orelik ile yollarını ayırmış ve eski oyuncusu İsaiah Whitehead'i sezon sonuna kadar renklerine bağlamıştı. Transfer piyasasında hareketliliğini sürdürecek siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde kadroya bir oyuncu kurucu ve bir de 4 numara eklemesi yapması bekleniyor.

DHA