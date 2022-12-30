ING Basketbol Süper Ligi'nde beklediği gibi bir başlangıç yapamamasının yanı sıra aldığı kötü sonuçlarla ligin dibine demir atan Beşiktaş Emlakjet'te beklenen gelişme yaşandı. Başantrenör Ahmet Kandemir'in sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şöyle;

2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Ahmet Kandemir’e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.