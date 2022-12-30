Beşiktaş Emlakjet Basketbol takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde aldığı kötü sonuçlarla ligin dibine kadar gerilemiş ve Ahmet Kandemir ile yollar ayrılmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın yeni başantrenörü belli oldu. Beşiktaş, Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Miličić ile anlaştı. Miličić aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nında antrenörlüğünü yapıyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Miličić getirilmiştir. Igor Miličić aynı zamanda Polonya A Milli Basketbol takımının Başantrenörlük görevini yürütmektedir.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Igor Miličić’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.

Igor Miličić Kimdir?

9 Haziran 1976 doğumlu olan Igor Miličić, antrenörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Polonya’nın AZS Koszalin takımında başlamıştır. Burada yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Miličić, aynı sezonun Mart ayında Başantrenörlüğe yükselmiştir. 2015-2016 sezonunda şampiyonluklar yaşayacağı Anwil Wloclawek takımının Başantrenörlüğünü yapmaya başladı. Wloclawek ile 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 yıllarında Polonya Ligi’nde şampiyonluklar yaşayan Igor Miličić, bu yıllarda Polonya’da 3 kez yılın en iyi antrenörü seçildi. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022’de Polonya Kupasını, 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında ise Polonya Süper Kupasını kazandı. 2020-2021 sezonunda Polonya ekibi Stal Ostrów Wielkopolski takımında görev yapmaya başlayan Igor Miličić, 2020-2021 sezonunda takımına FIBA Europe Cup Finali oynatan Milicic bir kez daha Polonya’da yılın antrenörü seçildi. Igor Miličić, 2021-2022 sezonunda Polonya A Milli Takımı Başantrenörlüğü görevini üstlendi. FIBA EuroBasket 2022’de Polonya Milli Takımını yarı finale taşıdı. Igor Miličić, 2022-2023 sezonu Aralık ayında Beşiktaş Emlakjet'in Başantrenörlüğüne getirildi.