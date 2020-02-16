Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, İstanbul gecelerine hızlı döndü!

BURAYA TIKLAYARAK FANATİK YOUTUBE KANALINA TEK TIKLA ABONE OLABİLİRSİNİZ!

Fanatik Tv'de yepyeni bir program başladı! Her hafta spor magazin gündeminin inceleneceği FanZin programı Seçil Menteş'in sunumu, Esat Soydabircan ve Nihat Uzel'in yorumlarıyla Youtube'da ikinci bölümüyle sizlerle! Yolanthe Cabau'nun paylaşımından Sergen Yalçın'ın çapkınlık yolculuğuna, Gattuso'ya yapılan şakadan Malaga taraftarının kulübünün cenaze törenine kadar her şey bu videoda!

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FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.