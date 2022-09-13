Beşiktaş dünyaları kaçırdı, 3 puanı Başakşehir kaptı!

Siyah-Beyazlı formayla sezona iyi bir giriş yapan Kevin N’Koudou, dün beklentilerin altında kaldı. Hücum hattında etkin bir görüntü sergileyen Fransız futbolcu, skor üretmede verimsizdi. İlk olarak mücadelenin 9. dakikasında Başakşehir’in çıkarken kaptırdığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan N’Koudou, sol çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti. 40’ta Başakşehir’in çıkarken kaptırdığı topta Muleka’nın arka direğe gönderdiği ortayı N’Koudou iyi kontrol etti ama Leo Duarte son anda araya girerek net gol fırsatını engelledi.

Maçta 82. dakikada Beşiktaş ’ta Cenk Tosun soldan iyi ortaladı. Wout Weghorst’un vuramadığı top N’Koudou’nun önüne düştü. Onun müsait durumda vuruşu üstten auta gitti. N’Koudou’ya ek olarak Beşiktaş’ın Weghorst ve Cenk Tosun’la kaçırdığı pozisyonlar da eklenince Beşiktaş, 21 şut çektiği maçı gol atamadan tamamladı. Başakşehir ise 71’de maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Philippe Paulin Keny’nin pasında topla iyi hareketlenen Bertrand Traore, Beşiktaş filelerini havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. Başakşehir’in gol yememe serisi de devam etti.

12 yıl sonra kaybettiler

Başakşehir, dün akşamki mücadele öncesinde Beşiktaş’ı deplasmanda en son 21 Ağustos 2010’da 2-0’lık skorla yenmişti. Sonraki 10 maçta Kartal, 7 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Dün akşamki sonuçla Beşiktaş, rakibine 12 yıl 22 gün sonra Dolmabahçe’de ilk kez kaybetti.