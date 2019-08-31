Beşiktaş dünya yıldızını transfer etti! İşte detaylar...

Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’in Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny’yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcunun transfer detayları da belli oldu... Kara Kartal, Ada ekibinden tecrübeli ön liberoyu bedelsiz olarak kiraladı. Beşiktaş Yönetimi’nin yoğun görüşmelerinin ardından kadrosuna kattığı Elneny’nin Siyah-Beyazlılar’dan 2.5 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Başarılı oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 18 milyon Euro (115 milyon TL) olduğu bildirildi.

Tam Avcı’nın sistemine göre

Arsenal’in 3 yıl önce Basel’den 12.5 milyon Euro’ya renklerine bağladığı Mohamed Elneny, Londra kulübünde 90 maça çıkıp 2 gollük performans sergilemişti. Mısır milli takımında da başarıyla forma giyen Elneny, tam bir görev adamı olarak biliniyor. Arsenal’le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın istediği savunma özellikli 6 numara tarifine tam uyan bir oyuncu...

Orhan Yıldırım

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