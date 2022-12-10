Siyah-Beyazlılar'da transfer çalışmaları harıl harıl devam ederken, savunmaya da takviye yapılması gündemde. Sağ bek için Kayseri'den Onur Bulut ismini gündeme alan Beşiktaş , sol bek için de dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor...

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Katar'da 4 maçta oynadı

Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da görev yapan Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyor. Son olarak İsviçre Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta da forma giyen 30 yaşındaki yıldız için devreye girildi. Önümüzdeki günlerde maliyet konusunda iki taraf arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. 1.5 yıllık kontratı kalan deneyimli oyuncunun şartları sorulacak.

Çok yönlü...

Rodriguez, çok yönlülüğü ile de dikkat çekiyor. Torino'da üçlü savunmanın solunda oynayan deneyimli futbolcu, İsviçre'de ise 4'lü savunmada sol bekte giyebiliyor. Teknik ekip de bu yüzden Rodriguez'in takıma katılmasını çok istiyor.





Orta sahaya Kanno iddiası

Arap basınından flaş bir iddia geldi. Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Mohamed Kanno ile Kara Kartal'ın ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Siyah-Beyazlı kulübe gitmek istediği de edinilen bilgiler arasında yer aldı. Kanno'nun, takımıyla 2.5 yıllık daha kontratı bulunuyor.