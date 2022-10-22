Tüm sporseverler Dünya Kupası için geri sayıma başlarken, Beşiktaş 'ın aklı ise turnuvaya katılacak oyuncularından gelecek parada... Siyah-Beyazlılar, ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda 4 Beşiktaşlı oyuncunun yer alması bekleniyor.

Kaptan Atiba, Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin N'Koudou Kamerun, Saiss Fas ve Weghorst da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir. FIFA, kurallar gereği Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeyecek.





Bu 4 futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına da günlük 40 bin dolar para gelecek.

KAPTAN TURNUVAYA HAZIR!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılırken yavaş yavaş da form tuttuğu öğrenildi. (Sabah)



