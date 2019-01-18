Beşiktaş sağ bek arayışlarında yeniden Douglas'a yöneldi... Bir süredir sağ bek için listelerine aldıkları isimlerle görüşen Siyah-Beyazlı yönetim daha önce gündeme gelen Sivassporlu Douglas için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu oyuncuyu çok istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Sivasspor'da ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim Sivasspor ve Barcelona ile masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sivasspor'un Douglas'la sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu oyuncunun Beşiktaş'a kiralanmasına engel olmayı düşünmediği ortaya çıktı. Ancak Sivas Yönetimi Beşiktaş'tan az da olsa bir ücret isteyecek

HAREKETLİ SAATLER YAŞANACAK

Beşiktaş'ın Barcelona ile de bir görüşme yapacağı ancak önce Sivas'ı ikna edeceği öğrenildi. Bu transferde bu hafta içinde Beşiktaş ve Sivasspor arasında hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Takvim