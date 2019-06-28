Savunmanın sadece soluna değil, sağına da takviye yapacak olan Siyah-Beyazlılar, Douglas’ı bitirdi. Son 2 haftadır yoğun şekilde Brezilyalı yıldızla görüşen Kartal, oyuncuyu ikna etti. 3 yıllık resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Oyuncunun bonservisi elinde olduğu için temasları çabuk sonuçlandıran Beşiktaş, önümüzdeki günlerde KAP açıklamasını yapmaya hazırlanıyor. Son anda bir sürpriz yaşanmazsa Sambacı, 8 Temmuz’da Kartal’ın Riva’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Ümraniye bakımda...

Ümraniye’deki 2 saha da bakıma alındığı için Siyah-Beyazlılar, ilk etap kampını 22 Temmuz’a kadar Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirecek. İkinci etap kampı ise yurt dışında, 25 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Avusturya’nın Saalfelden kentindeki Gut Brandlhof Hotel’de yapılacak.

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