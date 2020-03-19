Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda pas, top kapma ve dar alan oyunlarının yer aldığı programın ardından yarı sahada taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmana katılmadı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
AA