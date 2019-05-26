Beşiktaş Dorukhan'ın bonservisini belirledi

Beşiktaş yönetimi, gösterdiği performansın ardından İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına giren Dorukhan Toköz'ün bonservisi için kapıyı 10 milyon Euro’dan açacak.

26 Mayıs 2019, Pazar 05:54
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Beşiktaş Dorukhan'ın bonservisini belirledi

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz ve İtalyan medyalarında bu futbolcuyla ilgili olarak haberler çıkarken, Beşiktaş Yönetimi’ne şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadı. Siyah-Beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı.

Dorukhan için özellikle İtalyan kulüplerinin 7 milyon Euro’luk teklifte bulunacağının haberleri çıksa da, yönetim bu futbolcu için 10 milyon Euro’dan kapıyı açmayı düşündüğü öğrenildi.

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