Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz ve İtalyan medyalarında bu futbolcuyla ilgili olarak haberler çıkarken, Beşiktaş Yönetimi’ne şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadı. Siyah-Beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı.

Dorukhan için özellikle İtalyan kulüplerinin 7 milyon Euro’luk teklifte bulunacağının haberleri çıksa da, yönetim bu futbolcu için 10 milyon Euro’dan kapıyı açmayı düşündüğü öğrenildi.