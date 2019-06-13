Geçen sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından A Milli Takım'a yükselen Dorukhan Toköz'e İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Beşiktaş, bu teklifi geri çevirdi ve 15 milyon Euro istedi. Mart'ta Genoa da Dorukhan için Beşiktaş'a teklifte bulunmuş ama geri çevrilmişti.

(Sabah)