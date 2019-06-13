Beşiktaş, Dorukhan için 9 milyon Euro'yu reddetti
Fenerbahçe, adı bir süredir transfer haberlerinde geçen Fransız oyuncu Hatim Ben Arfa'dan vazgeçerken bir diğer Fransız yıldız Dimitri Payet'i transfer listesine aldı. Ancak yüksek maliyet nedeniyle bu transferin zor olduğu belirtildi.
Geçen sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından A Milli Takım'a yükselen Dorukhan Toköz'e İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Beşiktaş, bu teklifi geri çevirdi ve 15 milyon Euro istedi. Mart'ta Genoa da Dorukhan için Beşiktaş'a teklifte bulunmuş ama geri çevrilmişti.
(Sabah)