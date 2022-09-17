Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı seçimi başladı

Beşiktaş ’ta Divan Başkanlık Seçimi başladı. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk, eski başkan Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir’in aday olduğu seçim, Vodafone Park’ta başladı. Kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar’ın seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla kongre başladı.

Kongre divan başkanlığına seçilen Ahmet Akpınar, kongre öncesinde 3 başkan adayını da kürsüye davet ederek birlikte poz vermelerini istedi. Adayların kürsüye çıkışı alkışlarla karşılandı. Annesi vefat eden Divan Kurulu Üyesi Nazmi Koca, cenazesi nedeniyle oyunu erken kullanmak istedi. Divan Kurulu Üyeleri’nin oylarına sunulan bu durum, oybirliğiyle kabul edildi ve Nazmi Koca, oy verme işlemini önden gerçekleştirdi.