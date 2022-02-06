Beşiktaş direkleri aşamıyor! Tam 16 kez...

Antalyaspor'la golsüz berabere kaldığı maçta Beşiktaş hem Kırmızı-Beyazlılar'ın kalecisi Ruud Boffin'i hem de direkleri geçemedi. Belçikalı eldiven 3 topta gole izin vermezken, Siyah-Beyazlılar da Boffin'i geçtiği noktada 2 kez direklere takıldı.

10. dakikada Pjanic'in arka direğe doğru yaptığı ortada Montero'nun kafa vuruşu üst direkten dışarı giderken, 88'de de Pjanic'in yerden şutu direkten auta çıktı.

Bu şutlarla tam 16. kez direkleri geçemeyen Kara Kartal, bu sezon direklere en fazla takılan takım olarak dikkatleri çekti. Beşiktaş'ı; Gaziantep FK (15), Alanyaspor (11) ve Fenerbahçe (10) takip ediyor.