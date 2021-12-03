Beşiktaş dibi gördü! Son 14 maçta...

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde iki kupayla kapatan Beşiktaş , bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları bir türlü elde edemedi.
Geçtiğimiz hafta sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilen Siyah-Beyazlılar'da Yönetim ve Sergen Yalçın olağanüstü toplanmış ve devam kararı almıştı. Bu maçta da 12. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarı etkisiz bir futbol ortaya koydu ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
14 maçta sadece 2 galibiyet
Beşiktaş bu sonuçla son yılların en kötü performansını sergilemiş oldu. Siyah-Beyazlılar son 14 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde ederken 2 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, ligde ise son olarak derbide Galatasaray 'ı mağlup etmesinin ardından 5 maçtır 3 puan yüzü görmedi. Bu sayı genelde ise 7 maça çıktı.
Taraftarın sabrı taştı
Son Kasımpaşa maçının ardından da sosyal medyada Sergen Yalçın ve futbolcular'a taraftarlardan büyük eleştiri geldi.
Beşiktaş'ın son 16 maçı şöyle;
1-2 Dortmund
3-2 Antalyaspor
3-3 Adana Demirspor
1-2 Altay
0-2 Ajax
2-1 Sivasspor
2-3 Başakşehir
1-4 Sporting
2-1 Galatasaray
0-1 Hatayspor
0-4 Sporting
1-2 Trabzonspor
0-2 Alanyaspor
1-2 Ajax
0-4 Giresunspor
1-1 Kasımpaşa
(Tablo Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir)