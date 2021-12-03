Beşiktaş dibi gördü! Son 14 maçta...

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde iki kupayla kapatan Beşiktaş , bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları bir türlü elde edemedi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilen Siyah-Beyazlılar'da Yönetim ve Sergen Yalçın olağanüstü toplanmış ve devam kararı almıştı. Bu maçta da 12. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarı etkisiz bir futbol ortaya koydu ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

14 maçta sadece 2 galibiyet

Beşiktaş bu sonuçla son yılların en kötü performansını sergilemiş oldu. Siyah-Beyazlılar son 14 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde ederken 2 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, ligde ise son olarak derbide Galatasaray 'ı mağlup etmesinin ardından 5 maçtır 3 puan yüzü görmedi. Bu sayı genelde ise 7 maça çıktı.

Taraftarın sabrı taştı

Son Kasımpaşa maçının ardından da sosyal medyada Sergen Yalçın ve futbolcular'a taraftarlardan büyük eleştiri geldi.





Beşiktaş'ın son 16 maçı şöyle;

1-2 Dortmund

3-2 Antalyaspor

3-3 Adana Demirspor

1-2 Altay

0-2 Ajax

2-1 Sivasspor

2-3 Başakşehir

1-4 Sporting

2-1 Galatasaray

0-1 Hatayspor

0-4 Sporting

1-2 Trabzonspor

0-2 Alanyaspor

1-2 Ajax

0-4 Giresunspor

1-1 Kasımpaşa

(Tablo Beşiktaş'a göre düzenlenmiştir)